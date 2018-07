Internacional inicia volta ao Brasil pensando em 2011

Vice-presidente de futebol, Fernando Carvalho espera que a equipe seja recepcionada pelos torcedores do Inter. "Espero a torcida em Porto Alegre para nos recepcionar. Eu acredito que eles pensaram e sabem que o Inter é bicampeão da América e terá muitas competições para disputar no ano que vem", disse.

A previsão é de que o voo do Internacional chegue em Porto Alegre às 8 horas (horário de Brasília) de segunda-feira. Em seguida, os jogadores serão liberados para o período de férias. Porém, os próximos dias no clube gaúcho deverão ser agitados, com a definição do futuro de jogadores e da comissão técnica. "Agora é projetar 2011, pensando já na nova coquista da Libertadores da América", afirmou o assessor de futebol, Roberto Siegmann.

O contrato do técnico Celso Roth se encerrará no dia 31 de dezembro e a sua permanência está indefinida, já que a derrota para o Mazembe nas semifinais do Mundial de Clubes o desgastou. Além disso, alguns jogadores despertam o interesse de outros clubes. A diretoria, porém, promete um time forte para a próxima temporada.

A reapresentação do elenco está marcada para o dia 18 de janeiro. E o time B do Internacional vai ser utilizado nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. A estreia no estadual acontecerá em 16 de janeiro, fora de casa, contra o Cruzeiro de Porto Alegre.