Internacional joga completo contra o Vasco no Rio

Nas três rodadas iniciais, o time preservou alguns jogadores e ficou devendo. Conseguiu vencer o Goiás no Serra Dourada, mas perdeu para o Cruzeiro e o São Paulo, ambos os jogos no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

A partir de agora, o técnico Jorge Fossati vai escalar todos os titulares disponíveis. Contra o Vasco, a única exceção será o meia argentino D''Alessandro, que ficou em Porto Alegre para se recuperar das dores que sente no pé direito.

Sua ausência facilitou a escolha do treinador pelo esquema 3-5-2, com o zagueiro Fabiano Eller no time. Durante o jogo há a possibilidade de uma variação para o 4-4-2, com a entrada do lateral Juan no lugar do ala Kleber e do meia Giuliano no lugar de Fabiano Eller.