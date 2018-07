Internacional joga em Santiago para assumir liderança na Copa Libertadores

Como venceu o Emelec, nesta quarta-feira, por 1 a 0, na Bolívia, o The Strongest assumiu a liderança da chave, com nove pontos, deixando os equatorianos em segundo, com sete. O Internacional também tem sete, em terceiro, com os chilenos no último lugar, com apenas três pontos. Por isso, para a Universidad de Chile, só a vitória a interessa.

Já o Internacional fará seu jogo-chave no próximo dia 22, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o The Strongest. Vencer a Universidad de Chile, entretanto, é fundamental para a equipe brigar pela liderança. Quase um mês depois da última partida do clube pela Libertadores, o técnico Diego Aguirre vai escalar o que tem de melhor.

São seis mudanças em relação à equipe que empatou contra o Emelec, no Beira-Rio. Alisson, Ernando (improvisado na lateral esquerda), Juan, Aránguiz e Eduardo Sasha seguem no time. Réver, Nilton e Alex estão entre os barrados. Alan Costa, Géferson, Rodrigo Dourado, Jorge Henrique são as novidades.