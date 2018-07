Internacional lança hotsite com maquete virtual do Beira-Rio

SÃO PAULO - Faltando um ano para o início da Copa do Mundo, o Internacional lançou nesta quarta-feira um hotsite especial em que apresenta a maquete virtual do "novo" estádio Beira-Rio, que sediará cinco jogos do Mundial em 2014.

Foram mapeados 47 setores na maquete virtual, cada um contendo informações básicas sobre as novas instalações do Beira-Rio, com dados que vão desde o gramado até detalhes da moderna membrana que cobrirá o estádio.

Fechado desde o final do ano passado para reformas, o Beira-Rio está com 71% de suas obras concluídas. A previsão é de que fique pronto até dezembro.

A maquete virtual pode ser acessada através do site http://www.internacional.com.br/giganteparasempre