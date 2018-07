Internacional luta para acabar com jejum de vitórias Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão - são quatro empates e uma derrota -, o Internacional tenta acabar com esse jejum neste domingo, quando enfrenta o Goiás, a partir das 18h30, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). Mesmo porque, está agora com 22 pontos e já começa a se distanciar dos primeiros colocados do campeonato.