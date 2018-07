Internacional mantém ponta no ranking de sócio-torcedores no Brasil

SÃO PAULO - O Internacional continua imbatível na lista de clubes com mais sócio-torcedores. A equipe gaúcha mantém a ponta do ranking nacional com 112.839 associados segundo estatística divulgada pelo Movimento Por um Futebol Melhor. O segundo na lista é justamente o rival regional do Inter, Grêmio, com 74.885 sócio-torcedores. O Flamengo aparece em terceiro com 61.974.

O primeiro paulista na lista é o Santos, que conta com menos da metade do total de associados na modalidade que o Internacional: 54.200. O Corinthians aparece na sexta colocação, com 42.829 e o rival Palmeiras é o sétimo, com 37.690. O São Paulo é apenas o 12º.

CRESCIMENTO

Apesar de estar longe do topo da tabela, o Alviverde talvez seja o clube de São Paulo com mais motivos para comemorar. Entre o período de janeiro de 2013 e de 2014, o clube foi o quarto que mais cresceu. Foram 28.164 torcedores que se associaram ao Palmeiras de lá para cá.

O líder da tabela é o Flamengo, que somou incríveis 28.622 torcedores durante o ano de 2013. A segunda colocação é do Cruzeiro, com 45.743 sócios. Em terceiro, o Internacional, com crescimento de 32.069. Confira a lista: