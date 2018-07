Internacional mantém revezamento e estreia no Brasileiro com time reserva O Internacional manterá a estratégia que deu certo e rendeu o pentacampeonato gaúcho. Deixará os principais jogadores focados na Copa Libertadores e usará time misto, só que agora no Campeonato Brasileiro. Preocupado com o duelo de volta diante do Atlético Mineiro pela competição continental, o técnico uruguaio Diego Aguirre confirmou que a estreia no Brasileirão neste domingo, às 16 horas, contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba, será com reservas.