Internacional muda em quatro posições para partida contra o Botafogo

PORTO ALEGRE - O Internacional não contará com nove jogadores, de quatro posições, para enfrentar o Botafogo, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O caso mais curioso é o da lateral direita. O titular Gabriel e os candidatos à substituição Ednei, Cláudio Winck e Jackson estão contundidos. O técnico Dunga vai escalar o curinga Jorge Henrique na posição.

O jogador, ex-Corinthians, mais adaptado às funções de meia e atacante, admite que teve pouco tempo para treinar na defesa, mas procura encarar a tarefa como mais uma oportunidade de entrar no time. O zagueiro Índio está se recuperando de lesão e continua afastado, deixando seu lugar para Ronaldo Alves.

Dois volantes também estão fora: Josimar por contusão e Airton por suspensão. A posição que um deles ocuparia fica com Ygor. No ataque, Diego Forlan está cedido à seleção uruguaia e seu substituto Rafael Moura em tratamento médico. O argentino Scocco será o parceiro do artilheiro Leandro Damião.