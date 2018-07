Internacional não joga bem, mas vence a sexta seguida

O Inter de Dunga chegou neste domingo à sua sexta vitória consecutiva na temporada ao vencer o Santa Cruz, por 3 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Com o resultado, estragou a festa do time de Santa Cruz do Sul, que vai completar 100 anos de fundação na próxima terça-feira na zona de rebaixamento do Estadual.

Já o Inter, que venceu o primeiro turno e já está garantido na final do campeonato, lidera o Grupo B do segundo turno com seis pontos. A equipe está invicta desde 6 de fevereiro. Neste domingo, venceu em Novo Hamburgo, onde escolheu mandar a partida para não ter que fazer um longo deslocamento até Caxias do Sul, onde tem atuado.

O time de Dunga abriu o placar logo aos 11 minutos. Leandro Damião desceu pela esquerda, se livrou da marcação, tabelou com Caio e chutou. O goleiro Fernando Vizzotto fez a defesa, mas a bola voltou em Héverton e entrou.

O jogo seguiu ruim até o fim do segundo tempo, quando o Inter ampliou. Primeiro com Vítor Júnior, que completou cruzamento de Damião. Depois, Otávio foi derrubado na área e D''Alessandro marcou de pênalti.