Internacional não terá D'Alessandro contra o Palmeiras

O zagueiro Juan sentiu dores no joelho no treino desta sexta-feira e foi afastado para se submeter a exames. Com isso, Paulão entra no time. A boa notícia para os colorados é a volta do volante Willians, recuperado de contusão.

O Internacional é o terceiro colocado na tabela de classificação, com 31 pontos, e pode tomar o segundo lugar do São Paulo, que tem 32, se ganhar o seu jogo e se o rival tricolor não ganhar do Figueirense no domingo, em Florianópolis.