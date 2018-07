Internacional oficializa contratação do lateral Alemão

A diretoria do Internacional oficializou nesta sexta-feira a chegada de mais um reforço para o seu setor defensivo. O clube gaúcho confirmou a contratação do lateral-direito Alemão, que pertencia ao Bragantino e disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo.

Antes de Alemão, o Inter já havia contratado outros três jogadores para a defesa: o lateral-esquerdo Uendel, que estava no Corinthians, e os zagueiros Neris, ex-Santa Cruz, e Klaus, ex-Juventude. E também veio do clube gaúcho o outro reforço do time - o atacante Roberson.

O Inter explicou que Alemão assinou um contrato válido pelas próximas três temporadas após ser aprovado nos exames médicos. E a sua apresentação oficial foi agendada para a próxima segunda-feira, após o treinamento da manhã, em Viamão, onde o time dará sequência aos seus trabalhos de pré-temporada.

Alemão ajudou o Botafogo a conquistar a vaga na edição de 2017 da Copa Libertadores através do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas acabou não sendo adquirido pelo clube carioca, que o havia contratado por empréstimo. Assim, abriu caminho para o Inter se reforçar com ele. O jogador chega como uma opção para a provável saída de Willian, que ainda define o seu futuro e pode se transferir ao futebol europeu.

Alemão, de 26 anos, iniciou a sua carreira no Taboão da Serra, também tendo passado no futebol paulista por Nacional, Flamengo de Guarulhos, União Barbarense e Independente de Limeira, além do Bragantino, e também pelo baiano Serrano. Agora, após passar pelo Botafogo, vai defender o Inter em 2017.