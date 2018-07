Internacional opta por usar time misto contra o Ceará O Internacional usará um time misto para enfrentar o Ceará, nesta quarta-feira, às 22 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela rodada de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O clube gaúcho está em situação difícil na competição. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1 no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no último dia 30, terá de devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis, ou vencer por 3 a 2 ou placar maior, com um gol de diferença, ou, ainda, ganhar por qualquer placar com dois gols de diferença.