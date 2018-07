Internacional pega Botafogo e se vê obrigado a ganhar

Depois de duas derrotas consecutivas, o Internacional ficou na obrigação de vencer o Botafogo neste domingo, 14, às 16 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para manter pelo menos o quarto lugar na competição e não depender de resultados paralelos para se manter na zona de classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. O clube gaúcho tem 34 pontos.

O técnico Abel Braga poderá contar com o meia Aránguiz, que voltou de viagem com a seleção do Chile, e o meia Alex, que cumpriu suspensão na derrota para o Vitória por 2 a 0, na última quarta-feira. Também é provável que possa escalar o zagueiro Juan e o volante Willians, recuperados de contusões.

Os desfalques estão nas laterais. Gilberto está vetado por ter vínculo com o adversário e Fabrício está suspenso. Os dois serão substituídos por Diogo e Alan Ruschel, respectivamente. No defesa, Paulão é a primeira opção para o caso de Juan não poder jogar e, no meio de campo, Ygor tem boas chances se Willians não for confirmado.

No ataque, Wellington Paulista e Rafael Moura disputam uma posição e Abel Braga fará a escolha por critérios técnicos e táticos.

Já pela equipe do Botafogo, sob pressão, o técnico Vagner Mancini pode complicar sua situação se não conseguir uma vitória sobre o Internacional. Embora não tenha feito boas partidas nas últimas rodadas, o time gaúcho joga em casa, briga pelas primeiras posições do Brasileirão e é o favorito, o que só piora o desafio botafoguense.

Depois de duas derrotas seguidas, o Botafogo ficou com 22 pontos, perigosamente perto da zona de rebaixamento do campeonato. Conselheiros do clube já haviam iniciado um movimento tímido pela demissão de Mancini, com o apoio de alguns dirigentes. Mas o grupo que defende o treinador internamente também é representativo e pediu mais calma para os opositores.

O ambiente pode ficar definitivamente contaminado se o Botafogo perder novamente e, dependendo dos demais resultados desta 21ª rodada, passar a figurar entre os últimos quatro colocados da competição. Nesse caso, Mancini poderia perder seu emprego.

Mancini preferiu não se estender sobre o tema de uma possível demissão. Ele tem a seu favor um argumento que pode ser convincente para quem não toma decisões motivado por paixões clubísticas: o Botafogo tem mais de dez jogadores sem condições de atuar - a maioria deles por causa de contusões. Um dos casos é o do atacante Emerson, que chegou a ser internado durante a semana por causa de uma amidalite e não deve ser escalado.