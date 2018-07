Internacional pega Guarani de olho em Belo Horizonte para ser campeão da Série B

Na primeira vez em sua história que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional, com o acesso já garantido, espera se despedir com o título. Mas para isso acontecer, o time não depende apenas de suas próprias forças nesta 38.ª e última rodada, que acontece neste sábado. Além de vencer o Guarani, às 17h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, os gaúchos precisam torcer por um tropeço do América-MG.

+ América-MG e Inter brigam por título na última rodada da Série B

Invicto há cinco jogos, mas com apenas uma vitória nesta sequência, o vice-líder Internacional tem 68 pontos contra 70 do líder América-MG. Para ficar com o título, o time gaúcho precisa vencer o seu jogo e torcer para os mineiros no máximo empatarem com o CRB, também às 17h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Neste caso, empatariam em pontos (71), mas o time gaúcho levaria vantagem no número de vitórias (20 a 19).

Adversário do Internacional, o Guarani entra em campo apenas cumprindo tabela após ter se livrado do rebaixamento com o empate sem gols na semana passada diante do Luverdense, em Campinas (SP). O time paulista é o 16.º colocado, com 44 pontos.

Apesar das notícias sobre a próxima temporada tomarem conta dos bastidores do Internacional nos últimos dias - contratação quase certa com o atacante Roger, do Botafogo, possível renovação do meia argentino D'Alessandro e conversas com o técnico Abel Braga, do Fluminense -, jogadores e comissão técnica estão focados em conquistar o título da Série B.

Nesta sexta-feira, o técnico interino Odair Hellmann fechou o treinamento para a imprensa mais para aprimorar algumas jogadas ensaiadas, pois o time deve ser o mesmo que vinha trabalhando nos últimos dias. Recuperado de dores na panturrilha esquerda, o zagueiro Victor Cuesta está confirmado. Na frente, Eduardo Sasha (contundido) e Leandro Damião (suspenso) serão substituídos por Camilo e Nico López, respectivamente.

"Nós sabemos que eles vão usar alguns reservas. Mas vamos manter o nosso ritmo e buscar a vitória. Não podemos nos preocupar com o resultado do América-MG, mesmo porque nosso acesso está garantido", disse o capitão D´Alessandro. Ele espera que o time volte a vencer diante de sua torcida, o que não acontece há três jogos. Perdeu para o Ceará, por 1 a 0, e empatou sem gols com o CRB e por 1 a 1 com o Vila Nova.

Como o Guarani está apenas cumprindo tabela, o técnico Lisca, que negocia a sua renovação, vai mandar a campo um time "misto". Apenas o zagueiro Diego Jussani, o volante Baraka, o polivalente Richarlyson e o atacante Bruno Mendes são considerados titulares. O lateral-direito Lenon, o zagueiro Willian Rocha, os meias Bruno Nazário e Juninho, além do atacante Caíque, foram liberados, enquanto que o goleiro Leandro Santos e o volante Betinho cumprem suspensão. O experiente Fumagalli também não viajou com a delegação.

"Nós vamos tranquilos porque estes meninos que vão entrar vão ter uma grande chance de mostrar sua capacidade. Vamos dar trabalho para eles", prometeu Lisca.