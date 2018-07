Internacional pega o Figueirense e busca a primeira vitória como visitante Único clube do País classificado às semifinais da Copa Libertadores, o Internacional ainda tenta se achar no Campeonato Brasileiro. E para isso precisa nesta quinta-feira acabar com um incômodo jejum de não ter vencido fora de casa. Às 21 horas, tentará a primeira vitória contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na abertura da oitava rodada da competição.