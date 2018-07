Internacional perde a primeira no Gauchão na estreia de Dida

VERANÓPOLIS - Dida esperou quase dois meses para fazer sua estreia com a camisa do Internacional. E foi justamente na primeira partida do goleiro que a equipe perdeu a invencibilidade no Campeonato Gaúcho. Jogando fora de casa, o Inter não resistiu ao Veranópolis e acabou sendo derrotado por 1 a 0.

O resultado lembrou o Gauchão de 2013, quando o Inter também sofreu seu primeiro revés para o Veranópolis. Apesar do tropeço, o time segue líder do Grupo A, com 25 pontos. O rival soma 19 e continua ocupando o terceiro lugar da chave.

O técnico Abel Braga mandou o Inter a campo neste domingo sem Juan, Willians, D''Alessandro, Aránguiz e Rafael Moura. Com os desfalques de seus principais jogadores, o Inter caiu de produção nesta rodada. E é claro que o gol de Soares, de cabeça após cobrança de escanteio na área, aos 13 minutos de jogo, não ajudou os visitantes.

Após levar o gol, o Inter partiu para o ataque e impôs pressão. Mas também abriu espaço para investidas em contra-ataque do Veranópolis. Mais atenta, a defesa neutralizava sem maior risco as tentativas dos anfitriões no ataque.

As melhores chances do Inter foram protagonizadas por Ernando e Caio. O primeiro tentou de cabeça e exigiu grande defesa do goleiro César, no primeiro tempo. Depois do intervalo, Caio acertou o travessão. Antes, Wellington Paulista até tentou, mas não alcançou a bola dentro da pequena área. Sem sucesso, o Inter amargou a primeira derrota na competição.