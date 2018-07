Internacional perde do Figueirense e deixa escapar a liderança

O Internacional tropeçou diante do Figueirense, neste domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, perdeu por 3 a 2 e viu o Palmeiras assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, com os mesmos 19 pontos dos gaúchos, mas com maior saldo. A vitória deixou os catarinenses com 12 pontos, na 12.ª posição, após nove rodadas.

Com nove finalizações e 50% de posse de bola para cada lado, Figueirense e Internacional fizeram uma partida equilibrada na primeira etapa. A não ser por um detalhe. O atacante Lins caiu na área aos 40 minutos e o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira apontou a cal. Pênalti, que Bady cobrou com categoria para abrir o placar para o time da casa. O placar podia ter sido mais robusto, pois foram boas as chances de gol. Vitinho teve duas tentativas, aos 4 e aos 5 minutos, mas parou em boas defesas de Thiago Rodrigues. A equipe alvinegra ainda acertaria a trave aos 44 em chute de Bady, que Danilo Fernandes espalmou no poste.

A partida recomeçou mais fria no segundo tempo até que, aos 19 minutos, Marquinhos desviou cobrança de escanteio, Rafael Moura pegou de voleio e mandou na trave. No contra-ataque, Ernando apareceu pelo meio e acionou Vitinho. Desta vez o atacante não deu chances a Thiago Rodrigues, com um chutaço no ângulo.

O gol não abalou os catarinenses. Pelo contrário. O Figueirense voltou a ficar na frente do placar com Ferrugem, aos 27 minutos. O meia aproveitou rebote, em tentativa de corte de Artur, e mandou para as redes. Ainda conseguiu ampliar, aos 34. Em jogada de Lins pela esquerda, a bola foi cruzada na área, Rafael Moura deixou passar e Bady fez seu segundo no jogo. Vitinho ainda descontou novamente para o Internacional, aos 37, mas a reação dos colorados parou por aí.

Na próxima rodada, a 10.ª, o Figueirense vai até Juiz de Fora, em Minas Gerais, para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira, às 21 horas. O Internacional fecha a rodada na quinta contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, a partir das 21h30.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 3 x 2 INTERNACIONAL

FIGUEIRENSE - Thiago Rodrigues; Ayrton, Marquinhos, Bruno Alves e Marquinhos Pedroso; Elicarlos, Jackson Caucaia, Ferrugem e Bady; Ermel, Lins (Guilherme Queiroz) e Rafael Moura. Técnico: Vinícius Eutrópio.

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; William, Paulão (Andrigo), Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, Gustavo Ferrareis (Aylon) e Alex (Anderson); Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Bady (pênalti), aos 40 minutos do primeiro tempo; Vitinho, aos 20, Ferrugem, aos 27, Bady, aos 34, Vitinho, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Rafael Moura (Figueirense).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).