Internacional pode ter mais quatro desfalques na visita ao Ceará

A tarefa que já é difícil pode ficar ainda mais complicada para o Internacional diante do Ceará, pela Copa do Brasil. Depois de perder por 2 a 1 no jogo de ida, em casa, a equipe gaúcha pode ter que enfrentar o adversário nesta quarta-feira, em Fortaleza, cheio de desfalques. Willians, Alex, D''Alessandro e Juan sentiram problemas físicos e são dúvidas para o confronto. Eles podem se juntar a Wellington Silva e Wellington, que já estão fora.

O caso mais grave é o do volante Willians, que está praticamente descartado para a partida. Ele já havia feito tratamento na coxa esquerda na última segunda, por conta de dores no local. Nesta quarta, voltou a ficar de fora da atividade comandada por Abel Braga pelo mesmo problema e não deve ter condições de entrar em campo.

Se Willians é desfalque praticamente certo, os outros três problemas do Inter seguem como dúvidas. Os meias Alex e D''Alessandro também sequer foram ao gramado do CT do Parque Gigante nesta terça e apenas ficaram na academia. Já o zagueiro Juan até foi ao campo, mas apenas correu em volta dele. Todos eles apresentam desconfortos físicos e por isso não sabem se serão escalados.

Caso não tenham condição de atuar, eles se juntarão ao lateral Wellington Silva e ao volante Wellington. Os jogadores já jogarão por outros clubes nesta Copa do Brasil - Fluminense e São Paulo, respectivamente - e por isso já eram desfalques certos para enfrentar o Ceará.