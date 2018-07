Internacional poupa jogadores e é derrotado pelo Paysandu por 1 a 0 em Belém

O Internacional vacilou neste sábado e perdeu para o Paysandu por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando no estádio Mangueirão, em Belém, o time gaúcho viu Fernando Gabriel acertar um lindo chute no início do segundo tempo para fazer o gol da vitória paraense. Pensando no jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Antônio Carlos Zago poupou alguns jogadores desgastados e pagou o preço com a derrota.

Com este tropeço, o Internacional estacionou nos quatro pontos, fora do G4 - a zona de classificação. O time já vinha de um empate por 1 a 1, em casa, com o ABC na última rodada. Do outro lado, o Paysandu divide a liderança com o CRB, ambos com sete pontos.

Sem D´Alessandro, Antônio Carlos Zago optou por entrar com três volantes e três atacantes, sem um meia de ligação para armar as principais jogadas. No início da partida, o time gaúcho sentiu a mudança e não conseguiu encontrar espaço na marcação bem postada do Paysandu. Por outro lado, a linha com três jogadores de marcação no meio de campo anulava a velocidade dos paraenses, que tocavam a bola sem objetividade.

O Paysandu criou duas boas chances para marcar, enquanto que o time gaúcho só ameaçou aos 37 minutos, quando Gutiérrez ganhou na velocidade pela esquerda e cruzou na segunda trave para William Pottker. O atacante conseguiu subir mais alto, porém testou pela linha de fundo.

O segundo tempo começou muito mais eletrizante. Com nove minutos, o Internacional cobrou um escanteio curto com Gutiérrez, que deixou com Victor Cuesta na intermediária. O zagueiro tentou um cruzamento alto e a bola encontrou Nico López, que escorou para o fundo das redes, mas não teve tempo para comemorar. Isso porque o auxiliar levantou a bandeira e marcou posição irregular do centroavante.

Em resposta, aos 17 minutos, o Paysandu conseguiu abrir o placar. Marcão recebeu de costas para o gol e viu a ultrapassagem de Fernando Gabriel em velocidade. O meia conseguiu limpar a marcação e bateu cruzado da meia-lua, sem nenhuma chance para Daniel, que até se esticou, mas não conseguiu afastar. À frente no marcador, o time da casa não teve dificuldade para tomar o controle da partida e festejar a liderança.

O próximo compromisso do Internacional é pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h45, decide contra o Palmeiras, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, uma vaga nas quartas de final depois de perder por 1 a 0 em São Paulo. Pela Série B, o próximo compromisso dos gaúchos será contra o Juventude, também em Porto Alegre, às 19 horas do próximo sábado. O Paysandu viaja para Belo Horizonte, onde vai enfrentar o América-MG no estádio Independência, às 19h15 de sexta-feira.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 x 0 INTERNACIONAL

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Perema, Gilvan e Peri; Rodrigo Andrade, Wesley, Augusto Recife (Ricardo Capanema) e Fernando Gabriel (Hayner); Welinton Júnior e Marcão (Daniel Amorim). Técnico: Marcelo Chamusca.

INTERNACIONAL - Daniel; Danilo Silva, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Felipe Gutiérrez (Carlinhos) e Edenílson (Marcelo Cirino); Nico López, Wlliam Pottker e Roberson (Brenner). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOL - Fernando Gabriel, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gilvan (Paysandu); Danilo Silva (Internacional).

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB).

RENDA - R$ 235.685,00.

PÚBLICO - 10.118 pagantes (12.218 no total).

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).