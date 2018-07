Internacional poupa jogadores na partida contra o Figueirense em Florianópolis

Não bastasse a crise gerada pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro no ano passado, o Internacional largou mal na Série B. Tanto que já trocou de técnico: saiu Antônio Carlos Zago e chegou Guto Ferreira. Este estreou com empate em casa com o Juventude e agora buscará fora de casa a sua primeira vitória. O adversário é o Figueirense, que também caiu em 2016. Ambos estão pressionados nesta quinta rodada e se enfrentam às 20h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em duelo que pode ser um divisor de águas para o vencedor.

O Internacional é o 10.º colocado, com cinco pontos, e não vence há três partidas. Após empate por 1 a 1 com o ABC, em Porto Alegre, e derrota por 1 a 0 para o Paysandu, em Belém, trocou Antônio Carlos Zago por Guto Ferreira. Na estreia do treinador, novo tropeço dentro de casa, agora outro empate contra o Juventude, em resultado que gerou protestos da torcida.

Em busca da primeira vitória sob o comando do time gaúcho, Guto Ferreira vai mandar a campo um time bastante modificado. Léo Ortiz, Uendel, Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro e Nico López foram poupados e sequer viajaram para Florianópolis. "O desgaste foi visível. Agora, o por quê? A gente tem jogador com 29 jogos e o Inter tem 32. São muitos jogos. Estamos no mês quatro de atividade", justificou o técnico.

O Figueirense está logo acima do Internacional, na nona colocação com seis pontos. O número de jogos sem vencer é menor em relação ao adversário, mas a sequência é negativa. Nos últimos dois perdeu por 2 a 0 tanto para o Guarani, em Campinas (SP), quanto para o Boa, em casa.

O técnico Márcio Goiano deve ter uma novidade no banco de reservas. O meia Marco Antônio foi regularizado e treinou com os reservas na atividade desta segunda-feira. As novidades do time titular devem ser as entradas dos volantes Juliano e Pereira.