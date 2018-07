Internacional poupa Juan para enfrentar o Juventude no Gaúcho

PORTO ALEGRE - Apesar de o jogo contra o Juventude valer o primeiro lugar do Grupo 2 do returno do Campeonato Gaúcho, o Internacional não vai escalar o que tem de melhor na partida que será jogada no Estádio Nilson Giovanella, em Lajeado. Isso porque o zagueiro Juan está fazendo um trabalho especial de musculação e vai ser poupado, já visando os mata-matas.

A equipe colorada precisa vencer para passar o Juventude e assumir a liderança da chave. Somando-se a isso, em caso de resultado idêntico ao do Grêmio, que lidera o outro grupo, o Inter terá a melhor campanha da fase de classificação, garantindo o direito de jogar em casa até a decisão do returno. O outro concorrente por este posto é o Veranópolis, que tem os mesmos 13 pontos que os grandes, mas saldo três, contra sete do time de Dunga e seis dos gremistas.

Neste sábado, o elenco do Inter fez o último treino antes da partida contra o Lajeadense. O treinador já definiu a equipe com: Muriel; Gabriel, Romário, Alan e Fabrício; Airton, Willians, Fred e D?Alessandro; Diego Forlán e Leandro Damião.