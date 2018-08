Internacional prepara festa para apresentar Guerrero nesta quarta-feira

O Internacional divulgou nota em seu site oficial nesta terça-feira convocando os torcedores para recepcionar o atacante Guerrero, mais novo reforço do clube. O jogador chegará a Porto Alegre na quarta pela manhã e concederá entrevista coletiva às 12h30 no estádio Beira-Rio.

"Torcedores, vamos mostrar ao Guerrero a paixão do povo colorado. Venha fazer parte da recepção ao atleta", informou a nota. O Internacional revelou que o desembarque do jogador no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, será pelo portão 8, às 9h55. O clube abrirá às 11h o portão do Beira-Rio para os torcedores.

O atacante peruano conhecerá as instalações do clube e na sequência falará com os jornalistas. Depois, às 13h15, irá até o gramado saudar os torcedores. Guerrero foi anunciado como reforço do Internacional no domingo e assinou contrato até agosto de 2021.

Guerrero, por enquanto, está liberado para entrar em campo por causa de um efeito suspensivo concedido pela Justiça da Suíça antes do início da Copa do Mundo da Rússia. Antes do torneio, a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) havia ampliado a pena de Guerrero para 14 meses de suspensão, dos quais ele já havia cumprido seis, desde o flagra em exame antidoping por uso de cocaína, em novembro de 2017. O tribunal ainda vai reavaliar o caso e pode reativar a punição.

Na atual temporada, limitada por causa da suspensão, Guerrero fez sete partidas pelo Flamengo, das quais foi titular em quatro e marcou um gol. O atacante também participou das três partidas do Peru na Copa do Mundo, país eliminado ainda na primeira fase com duas derrotas e uma vitória.