Internacional promete esforço para manter D'Alessandro

PORTO ALEGRE - O meia D'Alessandro foi o principal destaque do Internacional na vitória por 1 a 0 sobre o Once Caldas, quarta-feira, em Porto Alegre, pela fase preliminar da Libertadores, mas não está garantido no jogo de volta, na próxima semana, na Colômbia. O argentino recebeu uma proposta milionária do futebol chinês, mas a diretoria promete fazer tudo o que for possível para mantê-lo.

O presidente Giovanni Luigi revelou que vai se encontrar com D''Alessandro para tentar convencê-lo a permanecer no clube. "O Internacional vai fazer de tudo para manter o jogador D´Alessandro. Venho conversando diariamente com o procurador dele e, nos próximos dias, deveremos ter uma posição sobre este assunto", disse.

Na quarta-feira, D''Alessandro comandou o setor ofensivo do Internacional, deu o passe para o gol do centroavante Leandro Damião e foi ovacionado pela torcida, que clamou pela sua permanência na equipe. O argentino admitiu que se emocionou com o tratamento recebido, mas evitou revelar o seu futuro.

"Essa manifestação mexeu comigo e com a minha família. É muito emocionante, mas eu também sou profissional. Tenho contrato com o Internacional, mas essa proposta é muito importante para mim. Vamos ver o que acontece", declarou o meia argentino.

D''Alessandro está no Internacional desde 2008 e é um dos ídolos da torcida. O argentino ainda tem três anos de contrato com o clube gaúcho, mas foi seduzido pela proposta milionária do Shanghai Shenhua, da China, que contratou recentemente o atacante francês Nicolas Anelka.