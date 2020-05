Internacional realiza testes nos jogadores antes de retorno dos treinos

Em preparação para a volta dos treinamentos, o Internacional realizou avaliações médicas nos jogadores nesta segunda-feira e informou que todos estão aptos a treinar na terça-feira. Todo o atendimento foi feito sem a necessidade dos atletas descerem de seus carros.

O departamento médico do clube montou uma estrutura na parte externa do CT do Parque Gigante para medir a temperatura dos jogadores e realizar os testes para o novo coronavírus. Além disso, os atletas receberam kits higienizados de material esportivo e de proteção individual para chegarem aos treinamentos já vestidos. Isso porque ambientes que permitem aglomeração de pessoas, como academia, vestiário e refeitórios, permanecerão fechados.

A volta aos treinos foi permitida pela Prefeitura de Porto Alegre na última semana. Entretanto, o decreto assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior alerta para a necessidade de se seguir regras de distanciamento mínimo e de evitar aglomerações.

O Internacional já havia informado que os jogadores serão divididos em pequenos grupos e escalados para treinamentos em horários diferentes. A maioria dos funcionários também seguem trabalhando de suas casas.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado após a terceira rodada do segundo turno, em 15 de março. O Inter, eliminado na semifinal no primeiro turno, lidera o Grupo A com sete pontos.