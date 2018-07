Internacional recebe Goiás pensando em se manter no G4

Mesmo com um jogo a mais em relação aos principais concorrentes, já que o duelo com o São Paulo pela 35ª rodada foi antecipado, o Internacional está dentro do G4 no Brasileirão. Mas, para se manter no grupo dos quatro melhores, que garantem vaga na Libertadores, o time gaúcho precisa derrotar o Goiás neste domingo, 16, a partir das 17 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Depois da derrota por 4 a 1 para o rival Grêmio no domingo passado, o Inter conseguiu se recuperar na quarta-feira e arrancou um empate diante do São Paulo no Morumbi. Agora, é a hora de atingir a reabilitação completa, ganhando do Goiás e se mantendo no G4.

Para ajudar, o técnico Abel Braga conta com o retorno do meia argentino D''Alessandro, recuperado das dores musculares que o tiraram do jogo contra o São Paulo, e do volante Willians, que cumpriu suspensão. Em compensação, tem dois desfalques certos: o lateral-esquerdo Fabrício foi expulso na rodada passada e o meia Aránguiz está com a seleção chilena.