Internacional recebe o embalado Flamengo na tentativa de deixar o rebaixamento

Depois de perder no meio de semana para o Botafogo, o Internacional se manteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 17 horas, pela 31.ª rodada, o time colorado encara outra equipe carioca, o Flamengo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e conta com o apoio dos torcedores para deixar as últimas colocações.

O Internacional é o atual 17.º colocado com 33 pontos após 30 jogos disputados. Está a um de sair do grupo dos quatro piores. No entanto, terá pela frente a equipe rubro-negra embalada por uma série de 10 jogos sem derrota no Brasileirão e vindo de uma vitória por 2 a 1 no clássico contra o Fluminense.

Para a partida, o técnico Celso Roth não confirmou a formação da zaga. E a escalação ganha algumas variáveis por causa da ausência do lateral-direito William, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é que o treinador troque Ceará da esquerda para sua posição de origem, a direita, e desloque o zagueiro Ernando, que volta de suspensão, para o lado esquerdo. No entanto, há também as opções dos laterais esquerdos de origem: Geferson e Artur.