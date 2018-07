Internacional recebe Vitória e Doriva estreia na Ponte Preta pela Copa do Brasil

O Internacional volta a campo nesta quarta-feira depois de 20 dias de trabalho no CT da Alvorada, em Porto Alegre. Eliminado pelo rival Grêmio nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, o time dirigido pelo técnico Odair Hellmann pôde trabalhar de olho no primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil. Jogando no estádio Beira-Rio, recebe o Vitória, às 19h30. Em Campinas (SP), às 21h45, a Ponte Preta enfrenta o Náutico, no estádio Moisés Lucarelli.

Recém-promovido da Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional já começou a temporada sem o título estadual, inflamando a torcida. Por isso, este jogo ganha uma importância especial e até pode decretar uma crise no Beira-Rio. Do outro lado, o cenário também não é dos melhores: apesar de ter sido finalista, o Vitória perdeu os dois jogos e o título baiano para o rival Bahia.

Até agora, o Internacional eliminou Boavista-RJ, Remo-PA e Cianorte-PR, enquanto que o Vitória passou por Globo-RN, Corumbaense-MS e Bragantino-SP. O vencedor no placar agregado avança para as oitavas de final, se juntando a Grêmio, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Santos e Chapecoense, representantes brasileiros na Copa Libertadores, e aos campeões de 2017: Luverdense, da Copa Verde, Bahia, da Copa do Nordeste, e América-MG, da Série B.

Campeã do Troféu do Interior, a Ponte Preta estreia o técnico Doriva, contratado após boa campanha com o Novorizontino no Campeonato Paulista. Por força do regulamento, ele não pôde comandar o time na final do torneio estadual contra o Mirassol e o elenco ficou sob o comando interino de João Brigatti, que volta agora ao cargo de auxiliar. Para o time de Campinas é importante vencer dentro de casa para decidir a classificação no Recife.

Em Florianópolis, o Avaí recebe o Goiás no estádio da Ressacada, às 19h30, depois de ficar nove dias sem compromissos oficiais, uma vez que foi eliminado na primeira fase do Campeonato Catarinense. O adversário, por outro lado, foi campeão goiano.

Nos outros dois jogos da rodada de ida da quarta fase já realizados, o Atlético Paranaense venceu o São Paulo por 2 a 1, em Curitiba, e o Atlético Mineiro goleou o Ferroviário-CE por 4 a 0, em Belo Horizonte.