Internacional recorre aos reservas contra o Atlético-GO

Além do zagueiro Juan e do atacante Oscar, ambos na seleção brasileira sub-20, estão afastados o zagueiro Bolívar e o atacante Leandro Damião, por suspensão, e o volante Guiñazu e o meia Zé Roberto, por contusão.

O zagueiro Índio está se recuperando de lesão e tem chances de jogar. Os candidatos a entrar no time são Rodrigo Moledo e Dalton na defesa; Wilson Matias, Tinga e Andrezinho no meio de campo; e João Paulo e Jô no ataque.