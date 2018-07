Internacional recusa proposta do Napoli por Leandro Damião

SÃO PAULO - Segundo informações do jornalista Alexandre Ernst, do jornal gaúcho Zero Hora, o Internacional negou uma proposta de 18 milhões de euros ( aproximadamente R$ 52 milhões) do Napoli pelo centroavante Leandro Damião. Segundo o publicação, a decisão da diretoria colorada teria acontecido em uma reunião na manhã desta terça-feira. A ideia é manter o jogador pelo menos até o final do ano.

"A disposição do Inter é de não vender o jogador. Mas não podemos nos furtar de ouvir. Foi uma proposta verbal trazida da Europa pelo procurador do jogador", disse o vice de futebol do Internacional, Luís César Souto de Moura.

Um dos motivos que teria incentivado o Internacional a segurar o jogador seria saúde financeira do clube, considerada tranquila, após as vendas de Rodrigo Moledo e Fred. Com os R$ 40 milhões que entraram nas transações, a equipe poderia evitar saídas até dezembro.