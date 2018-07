Internacional redobra foco no Santa Cruz para se distanciar do rebaixamento

A derrota para o Atlético Mineiro não provocou qualquer abalo no Internacional. Mesmo disputando a semifinal da Copa do Brasil, o técnico Celso Roth poupou seus titulares com foco na partida deste sábado contra o Santa Cruz, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe gaúcha escalará força máxima para superar o lanterna da competição.

O triunfo, aliás, pode trazer importante alívio ao Internacional, que tem 37 pontos e está próximo da zona de rebaixamento. Se perder, a equipe gaúcha pode se complicar de vez na luta contra o descenso.

Com os desfalques de Rodrigo Dourado e Anselmo, suspensos, Celso Roth escalará Fabinho e Eduardo Henrique como volantes. Já Anderson, que teve boa atuação na derrota para o Atlético Mineiro, foi testado durante parte do treino desta sexta-feira e pode ser uma opção.

A tendência, contudo, é de que Eduardo Sasha permaneça entre os titulares. Alex e William, que seguirá improvisado, completam a linha ofensiva do meio de campo, enquanto que Vitinho segue comandando o ataque.

"É uma possibilidade que a gente testou no treinamento (escalar o Anderson). Temos que ter cuidado com o treinamento, não fizemos nada prático", afirmou o treinador. "O Anderson tem uma posição, que é a que ele jogou contra o Atlético. Nós levamos em conta todas as variáveis - físicas, técnicas, o rendimento no dia-a-dia. Levamos em conta esses aspectos para o jogo".