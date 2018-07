Internacional renova com volante Rodrigo Dourado até 2019

Dourado completou 21 anos na quarta-feira passada, mas só este ano se firmou entre os titulares do Inter. No Brasileirão, participou de quatro partidas, uma vez que o técnico Diego Aguirre tem promovido revezamento no elenco por conta da Libertadores. O Manchester United teria demonstrado interesse em contar com o volante.

O Inter não informou se houve aumento salarial e/ou da multa contratual de Dourado no novo contrato. O antigo ia até 2017. Além do volante, o Inter também já acertou a renovação dos contratos do lateral-esquerdo Geferson e do lateral-direito William, dois jogadores vindos da base que se tornaram titulares com Diego Aguirre.