Internacional renova contrato com o uruguaio Nico López até 2021

O Internacional anunciou, neste sábado, a prorrogação do contrato do atacante Nico López. O uruguaio, que chegou do Nacional do seu país e está no clube gaúcho desde 2016, teve seu vínculo renovado até julho de 2021. O antigo acordo com o jogador se encerraria em 2020.

Com 25 anos, o atleta já marcou 38 gols em 134 participações pelo clube do Beira-Rio, tendo sido o maior goleador da equipe em 2017 e 2018. Em 2019, ele já balançou as redes seis vezes em 17 partidas e lidera a artilharia do time comandado por Odair Hellmann.

De contrato renovado, Nico López volta a campo neste domingo às 16 horas, quando o Inter vai receber o CSA, no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, tentando manter os 100% de aproveitamento em casa na competição. A equipe gaúcha, que tem seis pontos e até o momento só venceu em seus domínios - bateu Flamengo (2 a 1) e Cruzeiro (3 a 1) -, agora enfrenta os alagoanos buscando subir na tabela de classificação.

Para o compromisso, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com Rodrigo Dourado e Patrick, lesionados. Rodrigo Lindoso e Nonato devem continuar a ser os substitutos, repetindo a escalação da equipe que derrotou o Cruzeiro no último domingo.

Para o lateral Zeca, mesmo diante de um adversário que ainda não venceu no Brasileirão e está entre os últimos colocados, a equipe deve se manter atenta. "O CSA é um time qualificado, que empatou as três últimas partidas. Temos que ter atenção, equilíbrio e o time está preparado para qualquer situação", garantiu o defensor, maior ladrão de bolas do campeonato até o momento, com 13 intervenções neste quesito, segundo a CBF.