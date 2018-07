Internacional repetirá camisa vermelha em disputa do 3.º lugar

Ainda abalado pela vexatória derrota por 2 a 0 para o Mazembe, amargada na última terça-feira, em Abu Dabi, o Internacional anunciou nesta sexta-feira que irá repetir o uso da sua tradicional camisa vermelha diante do Seongnam, da Coreia do Sul, neste sábado, ao meio-dia (horário de Brasília), em Abu Dabi, no jogo que valerá a terceira colocação do Mundial de Clubes da Fifa.

Diante do rival do Congo na semifinal, a equipe comandada pelo técnico Celso Roth utilizou um uniforme totalmente vermelho, tendo em vista o fato de que o rival africano se vestiu com camisas, calções e meias brancos. Diante do time sul-coreano, o time gaúcho jogará com calções e meiões brancos, configurando assim o seu mais tradicional fardamento.

O uso da camisa vermelha em dois jogos seguidos é um fato inédito para o Internacional no Mundial de Clubes da Fifa, já que em 2006, quando se sagrou campeão da competição, o time vestiu uniforme branco nas duas partidas que disputou, sendo a última delas na vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona na decisão.