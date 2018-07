Internacional se reabilita contra Figueirense e reassume a liderança da Série B

O Internacional manteve a ótima fase como mandante e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O time gaúcho chegou ao sexto trunfo seguido no Beira-Rio ao bater o Figueirense por 3 a 0, na tarde deste sábado, em Porto Alegre (RS), pela 24.ª rodada.

Com este resultado, o Inter se recuperou da derrota para o Juventude, por 2 a 1, sofrida na rodada passada. De quebra, voltou ao topo da tabela ao passar a contabilizar 45 pontos. Supera o vice-líder América-MG no número de vitórias: 13 a 12.

O Figueirense, por outro lado, continua com a campanha irregular que o mantém dentro da zona de rebaixamento. Os catarinenses continuam na 18.ª colocação, com 25 pontos. Têm dois a menos que o Luverdense, primeiro fora da degola.

O Inter precisou de pouco tempo para mostrar que a má fase ficou no passado. Na primeira descida ao ataque, o time abriu o placar. O lateral Uendel alçou pela esquerda e o atacante William Pottker apareceu na segunda trave para desviar. Foi o oitavo gol do artilheiro do clube na Série B.

O segundo gol poderia ter saído logo aos seis minutos. William Pottker foi lançado pela direita, nas costas da defesa, e tinha condições de finalizar ao invadir a área. Ele, entretanto, optou por cruzar para o atacante Leandro Damião, mais bem colocado. Atento, o zagueiro Leandro Almeida fez o corte providencial.

Mesmo com a vantagem no placar, os gaúchos seguiram controlando mais a bola, mas sem o mesmo ímpeto do início. O Figueirense só conseguir criar alguma coisa aos 23 minutos da etapa. O meia Marco Antônio cruzou pelo lado direito, o atacante Henan subiu sozinho para cabecear e o goleiro Danilo Fernandes fez milagre.

Na segunda etapa, o Inter conseguiu chegar ao gol no começo. Aos oito minutos, o meia D'Alessandro cobrou escanteio na área e Leandro Damião completou de cabeça para superar o goleiro Saulo.

No final, aos 37 minutos, os donos da casa ainda ampliaram. Melhor em campo, Uendel fez ótima jogada individual pela esquerda e deu passe açucarado para o uruguaio Nico López completar na direita. Festa para mais de 20 mil torcedores, que enfrentaram a chuva que não deu trégua no final da tarde deste sábado em Porto Alegre.

No próximo sábado, às 16h30, o Internacional encara o Náutico, no estádio Lacerdão, em Caruaru (PE). Enquanto isso, o Figueirense recebe o ABC, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL 3 X 0 FIGUEIRENSE

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; Cláudio Winck (Alemão), Ernando, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson (Charles) e D'Alessandro; William Pottker, Leandro Damião e Eduardo Sasha (Nico Lopez). Técnico: Guto Ferreira.

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu, Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Abuda (Patrick), Pereira, Marco Antônio e Xuxa (Lucas Silva); Henan (Nicolas Careca) e Zé Love. Técnico: Milton Cruz.

GOLS - William Pottker, aos 3 minutos do primeiro tempo; Leandro Damião, aos oito, e Nico López aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - D'Alessandro, Edenílson, Leandro Damião (Internacional); Xuxa (Figueirense).

RENDA - R$ 403.232,00.

PÚBLICO - 20.388 total.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).