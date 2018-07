Internacional soube superar 'jogo difícil' para vencer, diz Abel

O Internacional não jogou bem no último sábado, 26, mas contou com o frango de Marcelo Lomba para vencer o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. Os três pontos conquistados fora de casa, mesmo em um dia no qual o time não conseguiu se impor, levou os gaúchos à vice-liderança da tabela do Brasileirão, com 22 pontos, seis atrás do Cruzeiro.

Para o técnico Abel Braga, o importante foi ter superado os obstáculos e arrancado a vitória em um jogo tão complicado. "O jogo foi extremamente difícil, como esperávamos. Fico muito feliz com o resultado, pois é uma vitória importante", declarou. A análise foi a mesma do meia Alan Patrick. "É importante somar pontos fora de casa", resumiu o jogador.

Autor do gol, Wellington Silva tentou explicar o lance. Aos 20 minutos do segundo tempo, ele recebeu pela direita e chutou de canhota. A bola foi nas mãos de Lomba, que tentou agarrá-la, mas só desviou e viu ela parar em seu próprio gol. "Quando chutei, vi que não foi muito no canto, mas foi forte", comentou o lateral do Inter.