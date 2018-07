Internacional tenta contratação de volante do Joinville

O Inter tem interesse em adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta de 27 anos. As partes envolvidas na negociação não confirmam, mas os valores alcançariam R$ 2 milhões. Anselmo tem contrato com o Joinville até o fim do próximo ano.

O clube catarinense já deu sinais de que aceitaria negociar o atleta. Mas ainda não chegou a um acordo com o Inter sobre valores. Se a negociação avançar, Anselmo só deve se apresentar ao time gaúcho ao fim do Estadual.

Anselmo foi contratado pelo Joinville no meio do ano passado, junto ao São Caetano. O volante também tem passagens por Palmeiras, Barueri, Linense e pelos italianos Genoa e Palermo.

TREINO - O grupo do Inter se reapresentou nesta segunda-feira após empatar sem gols com o São José no jogo de ida da semifinal do Gauchão, no sábado. O técnico Argel terá a semana completa para preparar a equipe para a partida da volta, no próximo sábado, no estádio Passo D'Areia. O Inter avança à final em caso de qualquer empate com gols ou vitória.