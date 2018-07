Internacional tenta espantar pressão na Série B em duelo contra o Paysandu

O Internacional esperava um início mais tranquilo no Campeonato Brasileiro da Série B, mas logo na segunda rodada ouviu vaias ao empatar em casa com ABC por 1 a 1. Para evitar que a pressão aumente, o time precisa vencer o Paysandu, às 16h30 deste sábado, em jogo válido pela terceira rodada, no estádio Mangueirão, em Belém.

A torcida não reagiu bem ao empate na estreia do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na segunda divisão nacional, e a cobrança por uma vitória é grande. Apesar disso, o time tem quatro pontos e basta vencer para retornar ao G4, com chances de terminar a rodada na liderança. Mais do que vencer, a missão é convencer os torcedores de que 2017 não vai ser outro ano de sofrimento.

Fora a pressão, o cenário do time gaúcho é o mesmo do Paysandu, que também tem quatro pontos e briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados. A equipe paraense vem de um empate sem gols, fora de casa, com o Paraná.

O Internacional vai ter um desfalque importante. Com um desgaste muscular, o meia argentino D´Alessandro vai ser poupado para evitar qualquer problema que o tire do duelo decisivo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. Marcelo Cirino e Roberson brigam pela vaga. "Se não me engano, em 36 dias nós vamos jogar 10 partidas. Vamos ter uma sequência muito desgastante pela frente", justificou o técnico Antônio Carlos Zago.

Uendel foi relacionado e viajou, mas também vai ser poupado para Carlinhos assumir a lateral esquerda. O goleiro Danilo Fernandes retorna e o zagueiro Léo Ortiz é dúvida, podendo ser substituído por Danilo Silva. Recuperado de lesão no tornozelo, o atacante Sasha fica à disposição pela primeira vez no ano.

O Paysandu, ao contrário, deve ter apenas uma mudança. Capitão e um dos jogadores mais experientes do elenco, o goleiro Emerson se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e foi confirmado pelo técnico Marcelo Chamusca no time titular no lugar de Marcão. "É um jogador que tem uma história muito bonita no clube, com liderança e qualidade de jogo", disse o treinador sobre Emerson.