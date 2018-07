Internacional tenta retomar rotina após derrota no Mundial de Clubes

Um dia após ser surpreendentemente eliminado nas semifinais do Mundial de Clubes, o Internacional tentou retomar a rotina em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, e realizou uma leve atividade física. Assim, iniciou a sua preparação para a disputa de terceiro lugar da competição contra um adversário que ainda não está definido.

O grupo dirigido pelo técnico Celso Roth, inclusive os jogadores que participaram da derrota por 2 a 0 para o Mazembe, realizaram exercícios físicos na academia de musculação do hotel Rotana Beach, onde o Internacional está concentrado durante a realização do Mundial de Clubes.

A tarde desta quarta-feira será de folga para os jogadores do time gaúcho, que voltarão a treinar apenas na quinta, quando Roth deverá indicar a equipe que vai disputar o terceiro lugar do Mundial de Clubes. O adversário do Internacional será a equipe derrotada no confronto entre Inter de Milão, da Itália, e Seongnam, da Coreia do Sul, que acontece nesta quarta-feira.