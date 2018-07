Internacional tenta superar jejum de vitória e desfalques no jogo contra o Sport

Não bastassem os 13 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Internacional terá que superar alguns desfalques na partida contra o Sport, neste domingo às 18h30 na Arena Pernambuco, no Recife, pela 22.ª rodada da competição.

O meia Alex e o atacante Vitinho não conseguiram se recuperar de lesão e ficaram de fora da lista de relacionados. O primeiro se recupera de uma forte gripe e o outro, que já havia desfalcado o time no empate contra o São Paulo por 1 a 1 por estar suspenso, machucou o pé direito.

No meio de campo, o técnico Celso Roth improvisará o lateral-direito William na armação das jogadas. Com isso, Ceará permanece entre os titulares no setor defensivo. "A entrega e a participação os jogadores é algo que nunca vai faltar. Melhoramos a nossa performance defensiva. Temos que melhorar a nossa ofensiva. Para isso estamos trabalhando", afirmou o treinador.

Com a sequência negativa na competição, o Internacional se complicou na tabela de classificação. Atualmente, o time colorado ocupa o 15.º lugar, com os mesmos 23 pontos do Figueirense, que está em 17.º e é o primeiro do grupo do rebaixamento.