Internacional tenta voltar a vencer pelo Brasileirão O Internacional tenta reencontrar o caminho das vitórias neste domingo contra o Atlético Mineiro, às 18h30, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho só conseguiu três pontos, de três empates, nos últimos quatro jogos que disputou e tem 21 pontos na tabela de classificação.