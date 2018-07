Internacional terá força máxima contra o São Paulo

A estratégia deu certo. O time colorado está classificado para as semifinais da principal competição sul-americana, nas quais enfrentará o mesmo São Paulo, nos dias 28 de julho e 4 de agosto. Até lá, concentrará forças na principal competição nacional, com a meta de disputar a liderança.

O técnico Jorge Fossati vai esperar pela recuperação do lateral-direito Nei e do atacante Walter, ambos com desconforto muscular, para escalar o time. Os candidatos às eventuais vagas são, respectivamente, Glaydson e Taison.

O jogo também servirá para um novo encontro da torcida com o ex-capitão Fernandão. O atacante foi um dos grandes nomes do time campeão mundial de 2006. Agora está no São Paulo.