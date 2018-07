Internacional terá mudanças para encarar o Atlético-PR nesta quinta

PORTO ALEGRE - O Internacional volta a contar com o meia Jorge Henrique e o atacante uruguaio Diego Forlán, recuperados de contusões, para enfrentar o Atlético-PR nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Eles entram nas posições que vinham sendo ocupadas por Alex e pelo argentino Scocco, respectivamente.

O técnico Dunga também vai substituir o lateral-esquerdo Fabrício pelo experiente Kleber e o volante Airton por Willians. Com a nova formação, espera que o time tenha a vibração e competitividade que faltaram nas duas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro, quando perdeu para o Bahia (em Salvador) e a Portuguesa (em Novo Hamburgo).

Como viu as suas chances de ser campeão brasileiro reduzidas a uma possibilidade apenas matemática, o time colorado vai apostar as suas fichas na Copa do Brasil e busca um bom resultado para chegar com vantagens ao jogo da volta, no dia 23 de outubro, em Curitiba. O ideal para os colorados é vencer pela maior diferença possível sem sofrer gols em casa.

No lado paranaense, não é só a eficiência ofensiva um dos pontos fortes do Atlético para enfrentar o Internacional. O setor defensivo também é uma das apostas do grupo para conquistar um bom resultado no duelo de ida. Excluindo os clubes que jogaram a Copa Libertadores, que disputaram somente duas partidas, a equipe atleticana tem ao lado do próprio rival colorado, a melhor defesa dos times restantes na Copa do Brasil. Foram somente quatro sofridos em sete jogos. Em quatro deste duelos, o goleiro Weverton saiu de campo sem tomar gols.

"Temos que saber jogar essa Copa do Brasil. É uma competição que estamos com o pensamento de ganhar, de ir bem e para isso temos que jogar com inteligência", destacou o zagueiro Luiz Alberto, que acredita no equilíbrio do Atlético para passar pelo clube gaúcho.