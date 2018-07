Internacional terá mudanças para enfrentar o Flamengo

Titulares diante do Santos, os volantes Glaydson e Guiñazu são desfalques certos no jogo de sábado, pois estão suspensos. Em compensação, Celso Roth poderá contar com o retorno de alguns jogadores: os meias D''Alessandro e Giuliano e os atacantes Alecsandro e Leandro Damião.

Alecsandro e Leandro Damião não enfrentaram o Santos porque estavam suspensos. Enquanto isso, D''Alessandro e Giuliano foram poupados na quarta-feira, depois da desgastante viagem que fizeram para defender as seleções da Argentina e do Brasil, respectivamente.

Outra novidade no time do Inter deve ser a escalação do meia Tinga. Recuperado de contusão muscular sofreia no dia 26 de setembro, ele voltou a jogar diante do Santos, mas entrou apenas no segundo tempo. Agora, já melhor condicionado fisicamente, deve ser titular.

Assim, com a volta de alguns jogadores importantes e a ausência de outros, Celso Roth ainda está escolhendo a melhor formação do Inter para enfrentar o Flamengo, quando uma vitória será fundamental para manter as chances de título do Brasileirão.