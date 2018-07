Internacional terá volta de Víctor Cuesta na despedida da Série B; Sasha é dúvida

O treinador interino do Internacional, Odair Hellmann, contou com o retorno do zagueiro argentino Víctor Cuesta aos treinamentos nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, na preparação da equipe que enfrentará o Guarani, no sábado, às 17h30, em casa, no encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro.

O defensor argentino, que esteve fora das atividades no restante da semana, se recuperou de uma lesão muscular na panturrilha esquerda e estará de volta ao time. Por outro lado, o atacante Eduardo Sasha (problema na coxa esquerda) ficou fora dos treinos e ainda é dúvida para a partida do Beira-Rio.

Desfalque certo para a comissão técnica é o atacante Leandro Damião, que cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás na penúltima rodada da competição, disputada no sábado passado. Para o lugar dele, Hellmann deverá colocar o uruguaio Nico López.

Desta forma, é provável que o Internacional inicie a partida contra a equipe alviverde de Campinas e se despeça da Série B com a seguinte formação: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, William Pottker, D'Alessandro e Camilo; Nico López.

Com 68 pontos e o acesso à Série A garantido há duas rodadas, o clube colorado ainda visa o título do campeonato. Mas a tarefa é difícil, pois o Internacional não depende apenas de si. Para ser campeão, o time gaúcho terá de torcer pela derrota do líder América Mineiro, com 70 pontos, que receberá o CRB em Belo Horizonte no mesmo dia e horário.