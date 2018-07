Internacional toma precauções contra altitude de La Paz

Com o Inter não é diferente. A estratégia montada pelos departamentos médico, físico, nutricional e de logística é a de aterrissar a La Paz apenas quatro horas antes do jogo. Isso porque os principais sintomas (vômito, dor de cabeça, falta de ar) aparecem entre seis e oito horas depois da chegada ao local.

O clube até fretou um avião, que vai sair de Santa Cruz de La Sierra, localizada a pouco mais de 400m de altitude. "Efeito neste tipo de altitude sempre se sentirá a partir do momento em que se põe os pés no local, mas tomando estas precauções e jogando com inteligência, pode-se sair com um bom resultado", afirma o fisiologista Luís Crescente.

Os jogadores colorados também receberão dilatadores nasais, que permitem uma respiração maior pelo nariz. No intervalo, terão à disposição no vestiário cilindros de oxigênio. Do ponto de vista tático, a ordem é tocar a bola e poupar energias. "Quando se toca a bola, se corre menos e se cansa menos", afirma o preparador físico Celso Rezende.