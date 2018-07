Internacional treina bola parada antes de enfrentar o Corinthians

Na véspera da reestreia do Internacional no Brasileirão, o técnico Abel Braga optou por um treino mais leve nesta quarta-feira, depois de uma boa sequência de trabalhos na intertemporada durante a Copa do Mundo. Ele deu atenção à bola parada e liberou os jogadores para um treino recreativo nesta tarde.

Foi a última atividade antes da viagem para São Paulo, onde o time gaúcho vai encarar o Corinthians, no Itaquerão, na noite desta quinta. Sem esboçar qualquer formação da equipe nesta tarde, Abel deve repetir o time testado na atividade de terça: Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, João Afonso, Alan Patrick, D''Alessandro e Jorge Henrique; Rafael Moura.

O meia Alex, que tinha poucas chances de jogar nesta quinta, está praticamente descartado do duelo contra o Corinthians. Ele ainda se recupera de uma inflamação no tornozelo esquerdo. Sem Alex, a criação ficará toda a cargo de D''Alessandro, contando ainda com Jorge Henrique, que enfrentará novamente seu ex-time.

Outra mudança na equipe é a entrada do volante João Afonso no lugar de Aránguiz, um dos destaques do Chile na Copa do Mundo. Por causa do Mundial, o volante titular ganhou folga e ainda não tem data certa para voltar ao time. Na lateral, Abel terá o estreante Wellington Silva, contratado durante o recesso da Copa.

Ambos com 16 pontos, Inter e Corinthians tentam se aproximar do líder Cruzeiro, que tem 19. Os dois times podem até superar o rival mineiro em caso de vitória e derrota do primeiro colocado, que receberá o Vitória no Mineirão, no mesmo dia.