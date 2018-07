Internacional treina bola parada antes de viajar à Bahia

O elenco do Inter encerrou, nesta sexta-feira, a sua preparação para o jogo contra o Bahia, sábado, em Salvador, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem novos problemas, o técnico Abel Braga deve mandar a campo na Arena Fonte Nova o mesmo time que fez treino coletivo na quinta, com Alex no lugar de Aránguiz, machucado.

Nesta sexta, além do tradicional rachão, o Inter treinou bolas paradas. Ao final dos trabalhos no CT do Parque Gigante, pela manhã, os jogadores ainda praticaram finalizações. Sem Aránguiz, Jorge Henrique e Valdivia, a equipe está escalada com: Dida; Wellington Silva, Paulão, Juan e Fabrício; Willians, Wellington, Alex, Alan Patrick e D?Alessandro; Rafael Moura.

Quinto colocado, o Inter ainda não venceu fora de casa neste Brasileirão. Nos cinco jogos que fez como visitante, empatou quatro e perdeu um. Todos os outros 15 pontos conquistados na competição vieram nos seis jogos em casa.

"O Inter perdeu um jogo fora de casa. Empatamos os outros. Isso (vencer) acontecerá com naturalidade. Nós precisamos recuperar os três pontos que deixamos fugir em casa. Se tivesse um ponto ficaria de bom tamanho. Não vou ficar em cima de jogador. Acontece. Uma hora vai mudar. É como o atacante que fica cinco jogos sem fazer gol", ponderou Abel Braga.