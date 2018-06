Internacional treina no Beira-Rio e define time da estreia contra o Veranópolis

Um dia antes de sua estreia no Campeonato Gaúcho, o Internacional treinou no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, palco do primeiro jogo da temporada de 2018, marcado para esta quinta-feira, às 21 horas, contra o Veranópolis. Na atividade, o técnico Odair Hellmann fez os ajustes finais e definiu os titulares da estreia.

No último treinamento antes da primeira partida oficial do ano, o treinador da equipe gaúcha deu prioridade para a saída de bola e para as jogadas de bola parada, tanto defensiva como ofensiva. Além disso, corrigiu o posicionamento dos seus comandados.

Com os ajustes feitos, depois de 16 dias de pré-temporada, e em busca de seu 46.º título do Campeonato Gaúcho, o time titular que vai a campo nesta quinta-feira terá: Danilo Fernandes; Dudu, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, William Pottker, D'Alessandro e Camilo; Leandro Damião.

Para descontrair, o treinamento terminou com o trabalho recreativo de dois toques, o famoso "rachão". Na atividade, o zagueiro argentino Victor Cuesta roubou a cena ao marcar duas vezes.