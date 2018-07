Internacional treina no Beira-Rio e ganha reforço de Paulão para a decisão

O Internacional teve uma súbita mudança de rotina nesta quarta-feira. Devido ao forte vento ao lado do Rio Guaíba, a comissão técnica desistiu de fazer o treino no CT do Parque Gigante e o realizou no Beira-Rio, palco do primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, domingo, contra o Novo Hamburgo.

E, além de se ambientar melhor para a decisão, a equipe contou nesta quarta-feira com outras duas boas novidades: recuperados de contusão, os zagueiros Paulão e Danilo treinaram normalmente e estão liberados para reforçar o Internacional.

Danilo Silva, porém, como não está inscrito no Campeonato Gaúcho, está fora da final. Já Paulão era titular antes da contusão e pode até iniciar o jogo, mas precisa demonstrar nos próximos treinos que está com ritmo adequado.

Outra importante reforço será William, que cumpriu punição na semifinal contra o Caxias, no último domingo. Por outro lado, os lesionados Danilo Fernandes e Carlinhos e o suspenso Brenner estão fora.

Ainda nesta quarta-feira, o Internacional chegou a um acordo para autorizar Antônio Carlos Zago e seu auxiliar, Galeano, a ficarem na beira do gramado no domingo. Eles seriam julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RS) após se envolverem em um desentendimento com o médico do Caxias na primeira partida das semifinais. O clube, contudo, propôs pagar uma multa e eles foram liberados.