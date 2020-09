Inter visita o América de Cali em busca de reabilitação e paz na Libertadores

A inesperada derrota para o Grêmio na rodada passada da Copa Libertadores, no Beira-Rio, acendeu o sinal de alerta no Internacional. O time podia estar com a mão na vaga e agora entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, sob pressão. Conquistar um bom resultado diante do América de Cali se faz necessário para o reencontro a paz. Uma vitória pode até significar a classificação caso o rival do Sul some pontos diante da Universidad Católica, mais cedo.

O Inter vai entrar em campo no estádio Olímpico Pascual Guerrero pressionado pelos últimos três jogos sem vitórias. Para piorar, a queda de rendimento é outro agravante. O último triunfo foi, curiosamente, diante dos colombianos. Um 4 a 3 conquistado com muito sufoco e com gol de Boschilia no fim. O futebol que encantava há algumas semanas sumiu e a euforia deu ligar à apreensão.

O técnico Eduardo Coudet terá importante retorno para a "batalha de Cali". Recuperado de lesão muscular, o meio Patrick vai iniciar entre os titulares para voltar a equilibrar o setor. O jogador é uma espécie de motorzinho do time. Ajuda atrás e chega forte ao ataque. Edenilson e Moisés, por outro lado, cumprem suspensão.

No grupo que foi à Colômbia, outras boas opções para Coudet. Johnny para a marcação e os atacantes William Pottker e Peglow estão à disposição. Com problemas particulares no Sul, D'Alessandro é o desfalque.

Apesar de pressionado, o Inter pretende explorar, justamente, o mau momento do rival. Um fator a favor dos brasileiros é o péssimo desempenho recente dos colombianos em casa na Libertadores. São seis jogos sem nenhum triunfo e a pressão da torcida, também se faz presente.

O oitavo colocado no Colombiano deposita suas fichas na Libertadores, mas sob pressão, terá de se abrir e pode facilitar a vida dos colorados. Foi jogando em contragolpes e diante de equipes mais abertas que o Inter fez seu melhores jogos.

Ganhar significa eliminar o América de Cali e poder jogar por um empate na rodada final caso o Grêmio não some pontos. Ou até festejar a classificação. O Inter saberá do resultado do rival gaúcho e o que terá de fazer em campo. A dúvida é se conseguirá recuperar o futebol vistoso de dias atrás.

O América de Cali entrará em campo com alguns jogadores descansados, após serem poupados no fim de semana. Um deles será o atacante Duván Vergara, principal jogador da equipe, assim como o artilheiro Adrián Ramos, e o meia argentino Juan Pablo Segovia.